Ordu Valiliği’nden Ümit Özdağ’ın iddialarına yanıt: Gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır

Ordu Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur." denildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

Siyasi bir partinin Genel Başkanı bugün; "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı." yalanını ortaya atmıştır.

Bu iddia tamamiyle gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır.

Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama sözkonusudur.

Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.