Para trafiği incelenecek

KPSS'nin birinci oturum sınav sorularının sızdırılması veya çalınmasıyla ilgili soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'daki Yediiklim Yayınevi çalışanlarının bilgilerinin alındığı ve bu isimlerin herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığının araştırılacağı belirtildi. Bilirkişinin ilk tespitlerine göre hazırlanan raporda, 3 sorunun bire bir aynı olduğu aktarılırken, başka sorularda da benzerlikler görülmesinin mercek altına alındığı belirtildi. Soruların ÖSYM soru havuzuna kasıtlı olarak dahil edildiği şüphesiyle olayın ÖSYM ayağı da incelenecek.Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışı ve varsa aralarındaki para trafiğinin incelendiği belirtildi. ÖSYM soru havuzunun bulunduğu 'sır' isimli cihaza sınav sisteminin aksaklığa uğramadığı için henüz el koyulmadığı kaydedildi.