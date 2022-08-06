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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Para trafiği incelenecek

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Para trafiği incelenecek

KPSS’yle ilgili soruşturmada devreye giren MASAK, şüpheli yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının para akışını da incelemeye aldı. Başsavcılık da çalışanların örgütle bağlantısını araştıracak

KPSS'nin birinci oturum sınav sorularının sızdırılması veya çalınmasıyla ilgili soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'daki Yediiklim Yayınevi çalışanlarının bilgilerinin alındığı ve bu isimlerin herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığının araştırılacağı belirtildi. Bilirkişinin ilk tespitlerine göre hazırlanan raporda, 3 sorunun bire bir aynı olduğu aktarılırken, başka sorularda da benzerlikler görülmesinin mercek altına alındığı belirtildi. Soruların ÖSYM soru havuzuna kasıtlı olarak dahil edildiği şüphesiyle olayın ÖSYM ayağı da incelenecek.



MASAK DEVREDE
Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışı ve varsa aralarındaki para trafiğinin incelendiği belirtildi. ÖSYM soru havuzunun bulunduğu 'sır' isimli cihaza sınav sisteminin aksaklığa uğramadığı için henüz el koyulmadığı kaydedildi.
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Para trafiği incelenecek
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