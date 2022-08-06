SON DAKİKA| Başkan Erdoğan Kocaeli’de TOGG ve SİHA mesajı! Bizimle ortaklık yapmak isteyen süper güçler var

Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı olaraki, yenlikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi kutluyorum.

TÜRKİYE'NİN İHTARACATINI 36 MİLYAR DOLAR'DAN 250 MİLYAR DOLAR'A ÇIKARDIK

Teknolojik bağımsızsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en müreffeh ülkeleri dahi sağlık çalışanları için maske bile bulamadı. Üretimleri durma noktasına geldi. Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik. Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihacat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik.