Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 6.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 6.8.2022 12:15

SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA! CHP’li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı

Son dakika haberi: 4 Ağustos’ta Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçından önce stat çevresinde seyyar satıcılardan rüşvet alan CHP'li Kadıköy Belediyesi personeli iki kişi suçüstü yakalandı.

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy Belediyesi'nde görevli bazı Zabıta Personelleri'nin 4 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Slovacko futbol maçı öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları bilgisi üzerine harekete geçti.

SON DAKİKA: CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı! Rüşvet skandalı ortaya çıktı | Video

Stat ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığı tespit edildi.

Kadıköy Belediyesi'nde görevli iki kişi suçüstü gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
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