Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy Belediyesi'nde görevli bazı Zabıta Personelleri'nin 4 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Slovacko futbol maçı öncesinde seyyar satıcılardan rüşvet toplayacakları bilgisi üzerine harekete geçti.
SON DAKİKA: CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı! Rüşvet skandalı ortaya çıktı | Video
Stat ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Seri numaraları önceden alınmış paraların rüşvet alışverişinde kullanıldığı tespit edildi.