Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Minik Miraç kabusu yaşadı...
Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:20 Son Güncelleme: 6.8.2022 16:26

SON DAKİKA: Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Minik Miraç kabusu yaşadı...

SON DAKİKA: Kastamonu’da sokak köpeği dehşeti! Minik Miraç kabusu yaşadı...

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 yaşındaki Miraç Alabaş, parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan minik miraç apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 yaşındaki Miraç Alabaş, parkta oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

PARKTA SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ

Simge Alabaş, oğlu Miraç Alabaş'ı dün mahalledeki parka götürdü. Miraç Alabaş'a, parkta oyun oynarken yanına yaklaşan sokak köpekleri saldırdı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Annesinin koşarak kurtardığı Miraç, taksiye bindirilip, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünden ve sağ gözünden yaralanan Miraç Alabaş, ilk müdahalesinden sonra da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi edilerek taburcu edildi.

"BİR ANLIK DALGINLIK"

Anne Simge Alabaş, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bayramda tatil için Tekirdağ'dan memleketleri Taşköprü'ye geldiklerini belirten Simge Alabaş, "Dün meydan parkında otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı. Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Şimdi durumu iyi çok şükür" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kastamonu'da sokak köpeği dehşeti! Minik Miraç kabusu yaşadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA