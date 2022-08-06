SON DAKİKA: Kastamonu’da sokak köpeği dehşeti! Minik Miraç kabusu yaşadı...

"BİR ANLIK DALGINLIK"

Anne Simge Alabaş, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bayramda tatil için Tekirdağ'dan memleketleri Taşköprü'ye geldiklerini belirten Simge Alabaş, "Dün meydan parkında otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı. Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Şimdi durumu iyi çok şükür" dedi.