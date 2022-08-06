Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | ÖSYM KPSS ve diğer sınavlar için kolları sıvadı: Soru havuzu sil baştan!
Giriş Tarihi: 6.8.2022 06:59 Son Güncelleme: 6.8.2022 07:01

SON DAKİKA | ÖSYM KPSS ve diğer sınavlar için kolları sıvadı: Soru havuzu sil baştan!

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
SON DAKİKA | ÖSYM KPSS ve diğer sınavlar için kolları sıvadı: Soru havuzu sil baştan!

Son dakika haberi... ÖSYM, iptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. SABAH'a konuşan uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

Son dakika haberi! ÖSYM geçmişte yaptığı birçok sınavın sorularını daha sonra belli bir ücret karşılığında yayınevlerine satabiliyor. Yayınevleri de bu soruları kendi kitaplarında "ÖSYM'nin çıkmış soruları" olarak yayımlayabiliyor. Ancak piyasanın kullanımına verilen bu sorular ÖSYM'nin havuzundan temizlenmek zorunda.

KPSS'nin iptaline neden olan aynı sorunun sadece KPSS'de değil geçmiş yıllardaki DGS'lerden (Dikey Geçiş Sınavı) birinde de sorulmuş bir soru olabileceği iddiası da değerlendiriliyor.

İddiaya göre; bu sınav yapıldıktan sonra sorular yayınevlerine satılmış, ancak o soru ÖSYM'nin soru havuzundan çıkarılmamış. Benzer bir ihmalkârlık diğer sorular için de geçerli olabileceği için ÖSYM'nin soru havuzunun tamamen temizlenip yeniden güvenli soru bankası oluşturulması gündemde.

İptal edilen KPSS ile ertelenen diğer sınavlar için ÖSYM kolları sıvadı. 17 Eylül'e ertelenen sınav için yepyeni bir soru havuzu oluşturulacak. SABAH'a konuşan uzmanlar, "Sorular yeniden hazırlanmalı ve genel olarak yeni bir soru havuzuna ihtiyaç var. Bu diğer sınavlar için de yapılmalı" dedi.

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SON DAKİKA | ÖSYM KPSS ve diğer sınavlar için kolları sıvadı: Soru havuzu sil baştan!
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