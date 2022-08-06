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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
BEKİR COŞKUN
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde bir grup PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine taciz ateşi açarak saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Yerleri tespit edilen teröristlere komandoların gerçekleştirdiği operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl içinde teslim olan terörist sayısı 68'e yükseldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise PKK terör örgütünün ilk eylemini yaptığı 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığında olan C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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