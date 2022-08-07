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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Çirkin saldırıya karşı anlamlı ziyaret

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Çirkin saldırıya karşı anlamlı ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, ”Birliğimize, dirliğimize saldıranlar hukuk önünde cezasız kalmayacak” dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter'dan da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Şentop, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde, birliğimizi hedef alan provokatif eylemleri lanetliyorum. Hiçbir güç birliğimizi bozamayacak" ifadelerini kullandı.
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Çirkin saldırıya karşı anlamlı ziyaret
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