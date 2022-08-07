Müspet sonuçları 2023’ün ilk çeyreğinde göreceğiz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül törenine de katıldı. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen törende Erdoğan, sanayi, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında ödül almaya hak kazanan 15 teknoloji ve sanayi kuruluşuna ödüllerini takdim etti. Erdoğan buradaki konuşmasında şunları söyledi:Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz politikalarımızın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahili selamete mutlaka çıkartacağız.İlk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyüme kaydettik. Dünyada istihdam azalırken 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artarak 18 milyar 550 milyon dolara ulaştı. 2002'de göreve geldiğimiz zaman ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi nereye geldik? 250 milyar dolara yaslandık.İnşallah 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bilet satamazsınız diyenlere inat Türkiye'nin otomobilini, milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız.Başkan Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ödül töreninin ardından yerli otomobil TOGG'u bir süre inceledi. Erdoğan, daha sonra direksiyonun başına geçerek yerli otomobili test etti.