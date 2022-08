Prangaları kırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. 8.5 milyar TL değerindeki 425 projenin açılışını yapan Erdoğan, burada vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Biz milletimizle yoldaş olduğumuz için hak yolundan, hizmet yolundan, eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil de vesayeti, darbecileri, teröristleri şu veya bu emperyalist güçleri yoldaş kılanlar ise kesinlikle milletimizle aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamış, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır.Mesela diyorlar ki Suriye'de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir. Mesela diyorlar ki Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza şöyle çoraplar örülür. Mesela diyorlar ki ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar. Ülkenin ve milletin menfaatine her konuda birileri vekâlet ettikleri kimlerse onlar adına benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar. Peki biz ne yaptık? Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızdan aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, zincirleri halka halka çözerek, sırtımızdaki kamburları birer birer atarak, milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık.Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik. Nice sabotajlara, nice tuzaklara, nice sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik, sapmadık, duraksamadık. Her yöntemi denediler. Ama milletimizle birlikte hazır mıyız? İşte bu güçlü iradeyi yenemediler, yenemeyecekler. İşte şu anda bu meydanda resmi rakam hamdolsun, 70 bin kişi var.Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsızlık duyan iç ve dış çevrelerin hepsi de şimdi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde küresel ekonomik krizin ülkemize olan yansımalarının yol açtığı sıkıntılardan cesaret aldılar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin siyasi, askeri, diplomatik olarak en güçlü dönemini yaşadığı bir süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri de zaten yok. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, farklı kimliklerle, etraflarına doluşturdukları beşinci kol elemanları, FETÖ'sünden PKK'sına tüm terör örgütlerinin uzantıları, kifayetsiz ve kimliksiz siyaset tüccarları, velhasıl Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar.Hâlâ kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Ama olsun. Masada 6 kişi var. Masanın altında da bir tane. Bu ne demektir? Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar bu kadarını becerirler herhalde.Ne vesayetin ayak oyunları, ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları, ne darbe girişimleri, ne de ekonomik tetikçilerin ahlaksız şantajları, milli iradenin gücünün üstüne çıkamadı. Onlar husumetin çıtasını yükselttikçe biz de mücadelenin çıtasını yükselttik. 2023'ten de zaferle çıkacağız. Başkan Erdoğan, törenin ardından Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı'nı da ziyaret etti.BAŞKAN Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi. Bayram ve Gül Sarı çifti, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi