Şanlıurfa’da 2 PKK’lı tutuklandı

ŞANLIURFA'DA terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 3 şüphelinin olduğunu belirledi. Adreslerde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Ekipler, adreslere eşzamanlı düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.