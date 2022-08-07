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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:10 Son Güncelleme: 7.8.2022 16:29

Son dakika | Gazze'de ateşkes...

Son dakika | Gazze’de ateşkes...

Edinilen son dakika habere göre Gazze'de saat 20:00'da ateşkes başlayacak...

Son dakika... İsrail ordusunun 3 gündür devam eden saldırılarının son bulması için anlaşıldı. İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli yetkililerin; Gazze'de ateşkesin saat 20.00'de başlayacağını açıkladığını duyurdu.

Reuters'a konuşan Filistinli yetkili, "Gazze ateşkesi, Gazze Şeridi için yerel saatle akşam 20.00'de başlayacak" ifadesini kullandı.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta başladığı saldırılarda; aralarında 6 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybederken, 275 kişi de yaralandı.

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Son dakika | Gazze'de ateşkes...
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