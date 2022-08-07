Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde teröre ağır darbe...
Giriş Tarihi: 7.8.2022 12:43 Son Güncelleme: 7.8.2022 12:50

Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde teröre ağır darbe...

AA
Son dakika | MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde teröre ağır darbe...

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan son dakika açıklamada; Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde teröre ağır darbe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA