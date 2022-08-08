10 bin okul projesi ay sonuna tamam

Okullararası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"nde son aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projenin ağustos sonunda tamamlanacağını söyledi. Özer, en çok önem verdikleri alanın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin bulundukları bölgeden, ailelerinin gelir seviyesinden bağımsız, en nitelikli eğitime erişimlerini sağlamak olduğunu belirtti. 3 milyar lira bütçesi olan projenin tamamlanmak üzere olduğunun müjdesini veren bugüne kadar yaklaşık 2.9 milyar liranın sahada kullanıldığını açıklayan Özer, projeyle dezavantajlı 10 bin ilk ve ortaokulun fiziki imkanlarının iyileştirildiğini, altyapıları, atölyeleri, kütüphaneleri, spor tesislerinin güçlendirildiğini söyledi. Proje kapsamında ayrıca ders ve ilk yardım araç gereçleri, özel eğitim materyali alımı, öğretmenler odası donanımı, kamera ve güvenlik sistemleri alım ve kurulumu, çevre dostu okullar için geri dönüşüm kovaları ve kompost makineleri temini, küçük onarımların yapılması, spor alanları oluşturulması, etkileşimli tahta, yazıcı ve bilgisayar desteği gibi kalemlerden oluşan işlemler için yaklaşık 2 milyar 900 milyon liralık bütçe planlaması yapıldı. Ders Aletleri Yapım Merkezi'nce yapılacak işler, meslek liselerine sipariş verilecek araçlar ve diğer birimlerce gerçekleştirilecek işlemler ile satın almalar planlandı. Özer, 10 bin okulda görev yapan 106 bin 244 öğretmen ve 13 bin 344 yöneticiye dijital okuryazarlık, ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlar, iklim değişikliği ve çevre, ilk yardım gibi alanlarda eğitimler verildiğini kaydetti. Ayrıca 2 milyon 700 bin öğrenciye ilk yardım, bağımlılıkla mücadele, çevre koruma bilinci, trafik güvenliği ve zeka oyunları gibi konularda eğitim desteği sağlandı.