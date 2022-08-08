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Giriş Tarihi: 8.8.2022 09:57 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:39

Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Akşener’in azarladığı genç kız SABAH’a konuştu: Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova gezisinde kendisine soru sorduğu için azarladığı ve parti mensuplarınca tartaklanan 16 yaşındaki Selin Ritter yaşadığı korku dolu anları SABAH'a özel olarak anlattı.

Selin Ritter, "Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim."

Akşener gittikten sonra da partililerin tartaklamayı sürdürdüğünü belirten Ritter; "Hatta bir tanesi bizi dövmeye kalktı. Kaç gündür dışarı çıkamıyorum.

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Sosyal medyadan da küfür ediyorlar. Bana provokatör diyorlar. Benim niyetim sadece soru sormaktı. Çok ayıp bir tavır sergilendi. Akşener bizden oy beklemesin." dedi.

HER ZİYARETİNDE BİR OLAY

Akşener'in Rize, Bartın, Ordu ve Amasya seyahatlerinde de vatandaşlar sözlü saldırıya maruz kalmıştı.



İYİ Parti Eski Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Akşener'in Bingöl gezisinde kendisine soru sormak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kız kardeşine yönelik sinkaflı küfürler savurmuştu.

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Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
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