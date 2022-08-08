Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"

Selin Ritter, "Benim niyetim sadece soru sormaktı. Sorudan sonra bütün korumalar üzerime geldiler. Beni iteklediler. Şoka girmiştim. Çok korkuyordum. Arkadan da kötü şekilde bakıyorlardı. Meral Hanım da yanıma gelip parmağını sallayınca hiç cevap veremedim."