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Giriş Tarihi: 8.8.2022 19:15

Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Başkan Erdoğan’dan Aşure Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı
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