Başkan Erdoğan’dan Aşure Günü mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü'nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2022
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/j4G2BNhwxO