Başkan Erdoğan’la görüntülü konuşan 85 yaşındaki Zekiye Teyze: O başımızda olmazsa rahat uyuyamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün toplu açılış programı için gittiği Kocaeli'de, Gölcük'te yaşayan ve kendisiyle aynı adı soyadı taşıyan 24 yaşındaki genç ve 85 yaşındaki babaannesi Zekiye Erdoğan ile telefonla görüntülü olarak konuştu.Erdoğan'a "Seni bekledim" diye seslenen yaşlı kadın, "Çok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kırmayarak bu aramayı yapmalarından memnuniyetlerini dile getiren Erdoğan ailesi, mutluluklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden beri çok sevdiğini ve sürekli onun için dua ettiğini söyleyen Zekiye Erdoğan, "Çok sevindim. Ben onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.Allah aziz etsin, daha da büyük adam olsun. Daha önce Gebze'de bir mitingde konuşmuştum onunla. O başımızda olmazsa biz yatakta rahat yatamayız" diye konuştu. 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken babamla beraber yol arkadaşlığı yapmış. Babam anneme, 'İleride erkek çocuğumuz olursa başkanımızın ismini koyacağım' demiş. Bundan dolayı ismimi böyle layık görmüş. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp selamlaştık. Güzel bir ortam oldu ve heyecanlandık" dedi. İHA