Cemal Enginyurt küfretti koruması dövdü

TV'de yayınlanan bir tartışma programına katılan Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasındaki gerginlik yaşandı. Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak.Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözleri ardından, Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle ortalık bir anda gerildi. Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı, küfürler savurdu. Bunun üzerine yayına ara verildi. Programın sunucusu tekrar yayına bağlandıklarında, olayı kınadıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi.Sunucu ayrıca, "Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde Şimşek'i darp da etti. Konu yargıya intikal ettirildi. Şimşek kendine geldikten sonra yayına gelecek. Şiddetle kınıyoruz" diye konuştu. Karakola giden Şimşek, Enginyurt ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimşek, "Programa ara verildiğinde Enginyurt şahsıma ve anneme defalarca küfürler savurdu.Enginyurt ile stüdyoya gelen bir şahıs yüzüme defalarca yumruk attı" dedi. Kasten adam öldürmek ve pek çok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen koruma Emrah Topal gözaltına alındı. Enginyurt'un dosyasının ise milletvekili olduğu için ayrıldığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen Topal, tutuklandı