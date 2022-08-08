Cemal Enginyurt’un dosyası Ankara’ya gönderildi

KORUMASI SUÇ MAKİNESİ ÇIKMIŞTI

Gazeteci Latif Şimşek, canlı yayında Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Emrah Topal isimli bir kişinin saldırısına uğradı. 6 Ağustos akşamı yaşanan olayda, Şimşek'in "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargılanmaları hakkında, 'Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez' şeklindeki sözlerinin ardından Enginyurt, "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap verdi ve ortalık bir anda gerildi. Enginyurt, Şimşek'e saldırmaya çalıştı, küfürler savurdu. Programa ara verilirken, bu esnada Enginyurt'un koruması olduğu söylenen Emrah Topal, Şimşek'i darp etti. Olayın ardından Şimşek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Topal'ın, kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Topal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FEZLEKE HAZIRLANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şimşek'in darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlatmış, bu kapsamda gözaltına alınan Enginyurt'un koruması Topal tutuklanmıştı. Basşavcılık Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakını milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek Ankara'ya gönderdi. Edinilen bilgiye göre Başsavcılık, darp olayına ilişkin görüntüleri inceledikten sonra Enginyurt hakkında kararını verecek. Başsavcılığın, Enginyurt hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından fezleke hazırlayarak TBMM Başkanlığına göndermesi bekleniyor.