CHP’nin rozet skandalında yeni detaylar: Ben MHP’liyim hiç CHP’li olmadım

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, CHP'de yaşanan rozet skandalını deşifre etti. MHP Kayseri Milletvekili Beki Ersoy'a konuşan muhtar Hanife Çakmak, CHP'nin programına rozet takılması için gitmediklerini, rozetin son anda takılacağın söylendiğini belirtti.

BEN CHP'Lİ DEĞİL MHP'LİYİM

Muhtar Hanife Çakmak'ın yayınlanan ikinci videosunda ise ; "CHP Milletvekili Çetin Arık cenazemiz vardı ve perşembemize geldi. Kendisine oğlumun Kırşehir üniversiteni bitirdiğini söyledim. CHP il Başkanı Ümit Özer ise "Biz senin oğluna iş bulacağız. Kırşehir bizim elimizde" dedi. Çetin Arık beni bir gün sonra Ankara'ya yemeğe davet etti. Oğluma Kırşehir Belediyesi'nde iş vaat ettiler. Ben bunun için davetlerine katıldım. Yemeğe gittik bize meclisi gezdirdiler. Sonra biz kaçta gideceğiz diye konuşurken il başkanı bize genel başkanını bize rozet takacağını söyledi. O sırada tüm muhtarlar heyecanlandı ve ne rozeti dediler. Erkek muhtarlardan bazıları taktırmayız dediler. Genel anlamda hiç kimse istemediler. Bunlar bizi bu burada kalacak kimseye söylemeyeceğiz. Burada kalacak diyerek bizi ikna ettiler. Biz rozet takıldıktan sonra vekile defalarca sordum biz muhtarız bir problem olur mu diye sorduk. O da hiçbir problem olmayacak dedi. Ben hayatımda hiç CHP'li olmadım. Ben oldum olası MHP'liyim. Hatta MHP'nin eski ile yönetimindeydim. Sadece oğluma iş sözü verdikleri için o programa katıldım" dedi.

CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”