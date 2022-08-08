Diyanet’ten uyuşturucu ile mücadeleye destek

Diyanetİşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol kapsamında zararlı alışkanlıklar konusunda uzmanlardan eğitim alan bin 128 din görevlisi 2021 yılında 33 bin 883 vaaz ile 25 milyondan fazla vatandaşa ulaştı. Müftülüklerin planlaması alanında uzman konuşmacıların katılımıyla Kur'an kursları, camiler, konferans, seminer ve panellerde 456 program ile 63 bin 956 kişi ulaşıldı. Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri'nde bağımlılığa karşı düzenlenen 853 etkinlikle yaklaşık 17 bin 780 kişiye manevi destek verildi. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM), Çocuk- Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM) ve Yeşilay Danışma Merkezlerinde, görevlilerce manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlandı.