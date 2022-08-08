Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Daima zalimin ve zulmün karşısında olacağız
Giriş Tarihi: 8.8.2022 22:31 Son Güncelleme: 8.8.2022 22:38

Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Daima zalimin ve zulmün karşısında olacağız

Emine Erdoğan’dan Gazze mesajı: Daima zalimin ve zulmün karşısında olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız.

Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan Gazze mesajı: Daima zalimin ve zulmün karşısında olacağız
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