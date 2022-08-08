Gazeteci Latif Şimşek’e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim





Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez' şeklindeki sözlerinin ardından Enginyurt, "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap verdi ve ortalık bir anda gerildi. Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü, saldırmaya çalıştı, küfürler savurdu. Programa ara verilirken, bu esnada Enginyurt'un koruması olduğu söylenen Emrah Topal, Şimşek'i yumrukladı. Şimşek şiakyetçi oldu. Gözaltına alınan Topal'ın, kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Topal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.