Genç gazetecilere Merkür programı

İletişim, akıl ve genç gezegen olarak bilinen Merkür, geleceğin gazetecilerini bir araya topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 5-11 Eylül'de üçüncü kez düzenlenecek olan "Genç Merkür İletişim Programı" ile öğrencilere kariyer kapısı aralanıyor.İlk kez ocak ayında düzenlenen programın, ikincisi ise temmuzda yapıldı. Alanında uzman 22 konuşmacının katıldığı Merkür Programı'nda Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), Metaverse, etkili tasarım ilkeleri ve dijital pazarlama gibi birçok konu ele alındı. Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı programda eğitim ve kariyer planlamalarının yanında, öğrencilerin yeni projeleri de değerlendirildi. Program, iletişimci gençleri teknoloji ve yenilikçi donanımlar ile mesleğe ve sektöre hazırlamayı hedefliyor./ANKARA