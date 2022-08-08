Kılıçdaroğlu’ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti’den tepki: Bu suç değil mi?

Sözcü'ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"400-500 BİN GİBİ YÜKSEK BİR RAKAM YOK"

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız."