Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:46 Son Güncelleme: 8.8.2022 19:57

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi?

Kılıçdaroğlu’ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti’den tepki: Bu suç değil mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda, 2023'te yapılacak seçimlerde büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400 – 500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirterek, "Bu suç değil mi?" sorusunu yöneltti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili olarak "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi?" dedi.

Kısa süre önce Türkiye'ye göç eden mültecilerin ciddi bir bölümünün oy kullanacağı iddiası gündeme gelmişti. Oy kullanma hakkı, yalnızca Türk vatandaşlığına hak kazanmış mülteciler için geçerli olabiliyor.

Vatandaşlık şartı gerekmesine rağmen, konuyla ilgili çeşitli tartışmalar sürüyor.

"BÜYÜK BİR YABANCI KİTLESİNİN OY KULLANACAĞI SÖYLENTİSİ ASILSIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmaya ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisinin asılsız olduğunu belirtti.

"VERİLER VAR, KAÇ YABANCININ OY KULLANACAĞINI BİLİYORUZ"

"Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakamın olmadığını vurguladı.

Sözcü'ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"400-500 BİN GİBİ YÜKSEK BİR RAKAM YOK"

"Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALİ İHSAN YAVUZ: BU SUÇ DEĞİL Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yavuz, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığınınız açıklamalarla seçim güvenliğini tehlikeye düşürmenizi,adeta Milleti fişlediğinizi ima etmenizi ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde temin etmek suretiyle kullanmaya çalışmanızı nasıl bu kadar övünerek anlatabiliyorsunuz?Bu suç değil mi?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YSK'NIN ELİNDE OLMAYAN BİLGİLERE SAYIN KILIÇDAROĞLU NASIL ERİŞTİ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "YSK'nın elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti? Bunu nasıl gerçekleştirdi? Bunun koruması nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsettiği zaman bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor. YSK'nın elinde olmayan bir veriye erişmek zaten sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah etmeleri lazım." dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde açıklama! AK Parti'den tepki: Bu suç değil mi?
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