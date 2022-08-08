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Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:50

‘Kökünü kurutma’ operasyonu devam ediyor! 984 kişi yakalandı, 225 kişi tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Kökünü kurutma’ operasyonu devam ediyor! 984 kişi yakalandı, 225 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu şebekelerine yönelik başlatılan ‘Kökünü kurutma’ operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında, bugüne kadar yakalanan 984 kişiden aralarında 2’si baroniçe olmak üzere 225’i tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele kapsamında Narko-Alan Uygulamaları ve Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı başlatılan amansız mücadele sürüyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kent genelinde başlayan ve halen devam eden operasyonlar kapsamında, 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri, 5 bin 491 kök kenevir bitkisi, 185 gram eroin, 9 kilo 921 gram metamfetamin, 233 adet sentetik ecza ve 181 adet ecstasy hap ele geçirildi. Polis, operasyonda şuana kadar 984 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından aralarında iki baroniçenin de yer aldığı 225 kişi tutuklandı. 2021 yılının aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısında 90, tutuklanan şüpheli sayısında ise 126 artış olduğu belirtildi.

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‘Kökünü kurutma’ operasyonu devam ediyor! 984 kişi yakalandı, 225 kişi tutuklandı
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