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Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:37

Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

DHA
Mersin’de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bazı kişilerin, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eyleme hazırlandığı olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı; yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.

Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı. Bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi
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