O soruları hangi dersaneden aldın?

GazıemirBelediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz'un 'dershaneden aldığım sorularla full çektim' itirafı büyük yankı uyandırdı. Zenginobuz'un konu ile ilgili sorularını yanıtsız bırakmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Belediyenin arkasına saklanma. Avukatsan kendin cevap ver İzel Zenginobuz Derinsu. Seni davet eden arkadaşların kim? Gittiğin dershane hangisi? Bu haksız ve kanunsuz işlemin parçası olarak neden polise ya da savcılığa gidip suç duyurusu yapmadın?" dedi. Uğur İnan Atmaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Delil ve ispatlı bu soruma cevap verebilecek misin? Yoksa sus pus olmaya devam mı edeceksin? Matematikte mantık konusu bir ek ders ile kavranıp, gördüğün her soruyu hatasız yapabileceğin kadar basit bir konu değil. 'Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz' dediğine göre, demek ki dershanede gördüğün sorularla sınavda gördüğün soruların şıkları dahi aynı olduğu için gözlerin fal taşı gibi açıldı" dedi. Atmaca açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bedava peynir fare kapanında olur, bu kıyak karşısında her hangi bir hizmette bulundun mu?"