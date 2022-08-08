Ömer Çelik: Türkiye yenilmez, durdurulamaz, engellenemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer partililerle Sarıçam Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından karşılanan Çelik, belediyenin daire başkanları ve diğer yetkililerle toplantı yaptı. Çelik ve beraberindekiler, bir süre önce hayatını kaybeden Başkan Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su için dua okudu.

Daha sonra konuşma yapan Çelik, Sarıçam ilçesinin Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde temsil edilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. En önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Çelik, "Bundan sonraki 10 ay hep beraber daha çok beraber olacağız, koşacağız ve gayret edeceğiz. Bu çalışmaları beraber yaptığımız sürece, bu iradeyi beraber ortaya koyduğumuz müddetçe Türkiye yenilmez, durdurulamaz, engellenemez" diye konuştu.