Sınav itirafında bulunan CHP Grup Başkanvekiline zor sorular! Hangi dershaneye gittin? Seni bu dershaneye kim davet etti?

SUS PUS OLMAYA DEVAM MI EDECEKSİN?

Uğur İnan Atmaca konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ama delil ve ispatlı bu soruma cevap verebilecek misin? Yoksa sus pus olmaya devam mı edeceksin? Matematikte mantık konusu bir ek ders ile kavranıp, gördüğün her soruyu hatasız yapabileceğin kadar basit bir konu değil. 'Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz' dediğine göre, demek ki dershanede gördüğün sorularla sınavda gördüğün soruların şıkları dahi aynı olduğu için gözlerin fal taşı gibi açıldı."