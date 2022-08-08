Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI

Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır. Saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Ağustos ayı partimiz açısından çok önemli bir ay. 21. yılımızı idrak edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Dolayısıyla onun güçlenmesi için hangi kesimden olursa olsun, ortaya koyulacak her çabayı takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden... Bu dönemlerde yaşandı.

Türkiye, Türkiye'dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kas ettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. 'Eski Türkiye şöyleydi yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu: Vesayet Türkiyesi iyiydi...