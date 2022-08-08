SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a uyarı! "Provokasyona girmeyin"

TÜRKİYE'NİN SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI

Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne deaş temizlenirdi ne YPG-PKK.

Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.

Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün misarısı "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.

Girişimci ve insani dış politikamızla kalıcı barışa hizmet edecek bir diplomasi için çözümler üretmek gerekiyor. Gücümüzü iyilikten yana kullanabilmeliyiz.

Bu vizyona ihtiyaç var, dünya yeni çalkantıların arifesinde. Dünya huzursuz. Kalkınmanın önüne set çekilen bir ortamdayız.

Büyük güçler kafa tokuşturuyor. Bunların nedeninde çok çeşitli etkenler aranabilir.