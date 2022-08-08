Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem iftarına katıldı

"BU ZİYARET, BİRLİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN PEKİŞMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor.