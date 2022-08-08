Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı
Giriş Tarihi: 8.8.2022 20:04 Son Güncelleme: 8.8.2022 20:39

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem iftarına katıldı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyarette bulunarak Muharrem iftarına katıldı. Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Cemevlerine yönelik bir takım kirli odakların sistematik provokasyonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

"BAZI KARANLIK ODAKLAR CEMEVLERİNE KARŞI SALDIRILAR DÜZENLEDİLER"

Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı | Video

Hüseyin Öz şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muharrem ayının içerisindeyiz. Bugün Muharrem'in 10. günü... Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün. Bu ziyaretin bugün olmasının bir anlamı var. Birkaç gündür bazı karanlık odaklar cemevlerine karşı saldırılar düzenlediler. Bu saldırganlar yakalandı ama arkasında kimler var, kimler bu saldırılardan medet umuyor?

"BU ZİYARET, BİRLİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN PEKİŞMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle olayların olduğu günlerde bizi ziyaret etmesi, bir cemevini ziyaret etmesi bize güç veriyor. Bu birliğimizin ve beraberliğimizin pekişmesi anlamına da geliyor.

"ALEVİ TOPLUMU BU PROVOKASYONLARA GELMEZ"

Bu saldırılar bizim birliğimizi bozamaz, daha çok kenetleniriz. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ, CEMEVİNİ ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı
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