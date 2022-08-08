Son dakika haberleri: Cemevlerine yönelik bir takım kirli odakların sistematik provokasyonunun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.
Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.
"BAZI KARANLIK ODAKLAR CEMEVLERİNE KARŞI SALDIRILAR DÜZENLEDİLER"
Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı | Video
Hüseyin Öz şu ifadeleri kullanmıştı:
"Muharrem ayının içerisindeyiz. Bugün Muharrem'in 10. günü... Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün. Bu ziyaretin bugün olmasının bir anlamı var. Birkaç gündür bazı karanlık odaklar cemevlerine karşı saldırılar düzenlediler. Bu saldırganlar yakalandı ama arkasında kimler var, kimler bu saldırılardan medet umuyor?
"ALEVİ TOPLUMU BU PROVOKASYONLARA GELMEZ"
Bu saldırılar bizim birliğimizi bozamaz, daha çok kenetleniriz. Alevi toplumu bu provokasyonlara gelmez."
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ, CEMEVİNİ ZİYARETTE BULUNMUŞTU
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulunmuştu.