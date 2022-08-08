Son dakika | CHP’li eski vekil linç girişimine meydan okudu: Sözlerimin arkasındayım

*Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. -PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. -Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" diye yazmıştı.

*Çelebi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün darbe girişimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi çoğu kişinin katledileceğinin belirterek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" ifadelerini kullanmıştı.