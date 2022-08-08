Son dakika: Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde "Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit Güvenli Koruyucusu Ekrem Akkaya" Operasyonu başlatıldı.

SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel tim görev alıyor.

PKK'NIN İNLER BAŞLARINA YIKILDI

Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan İlçesi Azapşar mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.