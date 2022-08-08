SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Su katılmamış provokatörlük!

MHP Lideri Bahçeli açıklamasında "Görülen ve görücüye çıkarılan yakıcı gerçek şudur ki, FETÖ'yü siyasallaştırmak için zillet ittifakı aynı zamanda kuluçka, aynı zamanda kundak işlevi görmektedir. Ve bütün amiller, bütün ameller buna işaret etmektedir. Terör örgütü olan Gülen hareketi zillet ittifakını taşıyıcı beden olarak kullanırken, buna karşılık hiçbir itiraz veya aykırı ses bugüne kadar duyulmuş değildir" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli "FETÖ'nün Siyasallaşma Sinsiliğine Hizmet Edenlerle" ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Zillet ittifakı bünyesinde tecessüm ve temerküz eden, adeta iftira ve ihanet cephesine dönüşen irili ufaklı partilerin Türkiye aleyhine estirdikleri yalan rüzgarı kendilerini zora sokacak bir fırtına halini almıştır. Türk siyaset hayatının bu tip ve böylesi bir yozlaşma akımına kapılan partileri daha fazla taşıma imkanı, daha fazla hazmetme ihtimali eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi; akıl, ahlak ve milli irade ölçülerine de bütünüyle terstir. Türkiye'yle hesaplaşmak için sıraya girmiş iç ve dış mihrakların hem ümit kapısı olan hem de bunlarla derin bir ünsiyet bağı oluşturan zillet partilerinin demokrasi güvenliğimizi her mevziden tehdit ettiği kristalize bir gerçektir.