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Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:23

Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde  bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada’da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken  2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere uyguladığı acımasız politika bir kez daha gözler önüne serildi. Yunan polisi, düzensiz göçmenleri darp ederken değerli eşyalarını aldıkları ve botlara bindirerek ölüme terk edikleri ortaya çıktı.

Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk görüşmelerde "39 göçmen olarak Sakız Adası'na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darp edildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri" bilgisine ulaştı.

SAHİL GÜVENLİK SEFERBER OLDU

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Olay yerinde ilave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi.
Olay yerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşıldı.

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Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk etti
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