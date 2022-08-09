5.İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Konya’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajı

56 ülkeden 4200 sporcunun 24 spor branşında yarışacağı 5. İslami Dayanışma Oyunları, başlıyor.

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Başkan Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılıyor

BAŞKAN ERDOĞAN 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ONURUNA YEMEK VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor | Video

Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için kentte bulunan devlet ve hükümet başkanları ve diğer yetkililerle akşam yemeğinde buluştu.





Yemeğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI



Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 18 madalyayla tamamladı.

Oyunların resmi açılışının yapılacağı günde Türk sporcular, para yüzme, atletizm, tekvando ve boccede madalya mücadelesi verdi. Ayrıca voleybol, hentbol ve masa tenisinde de müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 16 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 40'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.