Haberler Gündem Haberleri 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 9.8.2022 21:02

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan terörist yakalandı

İBRAHİM GÜNEŞ
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan terörist yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından  yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve askeri birliklere, konvoylara silahlı ve EYP'li saldırı tarzında eylemlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu bir teröristin Gaziantep'te bulunduğu belirlenince operasyon düzenlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki adrese yapılan baskında gözaltına alınan terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Teröristin 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Jandarma Komutanlığı yönelik gerçekleştirilen ve 8 askeri şehit olduğu, 16 askeri ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan terörist yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA