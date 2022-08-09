8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan terörist yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki adrese yapılan baskında gözaltına alınan terörist jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Teröristin 20 Haziran 2012 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Jandarma Komutanlığı yönelik gerçekleştirilen ve 8 askeri şehit olduğu, 16 askeri ise yaralandığı saldırıya katıldığı, Suriye ve Irak-Gare bölgesinde örgüt adına silahlı faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.