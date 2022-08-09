İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.

İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.

AK Parti İstanbul'un kampanya şarkısı belli oldu | Video

Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"