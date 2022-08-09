Ankara merkezli ’Dedeler’ operasyonunda ’Atadedelere’ rekor ceza

Kamuda görev yapan amir, memur, bürokrat, özel sektörde görev yapan iş adamı, hakim, savcı ve FETÖ'den üyeliğinden devletten ihraç edilen 43 kişinin bir araya gelerek 'Dedeler' adını verdikleri bir şebeke kurdukları tespit edildi. Kendilerini 'derin devletin ticari istihbarat ayağı' olarak adlandıran sanıkların yapı içerisinde 'elçi, elçi yardımcısı, büyük Atadede, başdede, sözcü dede, masa başkanı, masa üyesi, saha başkanı, saha üyesi' şeklinde hiyerarşi oluşturdukları, lüks ev araba, yüksek maaş, kredi kartı, giyim ve kozmetik yardımı, aileye hayat sigortası, yurtiçinde ve yurt dışında çalışma imkanı gibi vaatlerde bulundukları ortaya çıktı. Elçi olarak adlandırılan Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar'ın liderliğini yaptığı şebekenin yapıya dahil edilen her kişiden 'protokol harç bedeli' adı altında 10 bin lira para aldığı, alınan paraların da yapının en üst kademesinde olan kendisinde toplandığı öğrenildi.

5 BİN 600 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu tespit edilen Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar, eski Ankara hakimi Bahtiyar Çolak, FETÖ'den ihraç edilen üsteğmen Ali Ekşi, eski savcı Hidayet Kaya ile devlet memurları, özel sektörde çalışan iş adamları ile bürokratlar hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', suçlarından, 2 bin 296 yıldan 5 bin 600 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, eski hakim Bahtiyar Çolak'ın örgüt içerisinde 'Elçi başyardımcısı' görevinde olduğunu ve 4506 sayısı ile kodlandığı ortaya çıktı.

HİYERARŞİK YAPI TAPELERDEN ÇIKTI

İddinamade örgütün şeması anlatıldı. İncelenen cep telefonu kayıtlarından elde edilen tapelerden örgütün hiyerarşik şemasının kurulduğu, örgütte üyelerle tanıştırılmayan ''Yusuf Bey ve Muhammet Bey' adı ile mesaj atan kişilerin 'Elçi' olarak tanımlanan Salice Fedakar'ın üstü konumunda bulundukları tespit edildi. Elçi'nin altında 'Gizli Ata Dedeler'in' bulunduğu, bunların sadece isimlerinin olduğu, onun altında Elçi Yardımcılarının, sonraki kısmında 'Ülke Ata Dedeler'i, Baş Dedeler, Dedeler, Masa Başkanları, Saha Üyeleri' şeklinde yapılanmasının bulunduğu, örgüt üyelerine ve yöneticilere, kod isimleri verildiği, üyelerin talimatlara uyarak raporlar verdikleri, hiyerarşik yapıya riayet edildiği, emir-komuta zincirinin bulunduğu belirlendi. Örgüte üye kazandırmak için sanıkları örgüt lideri konumunda bulunan Elçi ismi ile hitap edilen kişinin talimatlarını yerine getirdikleri, yatırılan paraların örgüt lideri Salice Fedakar'ın hesabında toplandığı, toplantılarda örgüt yöneticilerinin, liderin yanında oturarak kendilerini üst düzey kamu görevlilerinin referansı ile örgüte katıldıkları iması vererek örgüt üyelerinin güvenini sağladıkları tespit edildi.

22 ÜLKENİN ATADEDESİ

Örgüt kapsamında gözaltına alınan ve lider konumunda olduğu tespit edilen eski hakim Bahtiyar Çolak'ın 'Elçi Başyardımcısı' olduğu ortaya çıktı. Çolak'ın Salice Fedakar ve Hidayet Kaya ile arasından geçen görüşmede Fedakar'ın örgütteki elçi ve Atadedelere Bahtiyar Çolak ve Hidayet Kaya'dan gelen talimatları kendisine sormadan uygulaması yönünde talimat verdiğini söylediği tespit edildi. TAPE incelemelerinde, İlker A.'nın Bahtiyar Çolak'a verilecek her görevi yapacağını söylediğinden bahsettiği, Dedeler isimli Whatsapp gurubunda ise Çolak hakkında 4506 koduyla Elçi Başyardımcısı olduğu, grupta bulunan örgüt yöneticilerine talimat verip bilgi aktarımında bulunduğu, Gelir idaresi Hesap Hareketleri incelendiğinde örgüt lideri Salice Fedakar ile hesap hareketinin bulunduğu belirlendi.

'BURADA DEVLET İŞİ YAPIYORUZ'

İddianamede, örgüt lideri olarak gösterilen Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar'ın, örgütte talimatlar veren kişi olduğu ve kendisine "Elçi" denildiği ifade edilerek, DEDELER isimli whatsapp grubunda "Arkadaşlar burada bir devlet işi yapıyoruz. Birbirimizle didişmenin bir anlamı yok. İtiraz edilen hususlar zaten devlet Erkan'ı ile istişare edilen ve devletin bilgisi dahilinde olan hususlardır' şeklinde mesajlarının olduğu ifade edildi. Fedakar için, "örgütü sanki devlet tarafından kurulmuş gibi lanse ettiği" değerlendirmesi yapılan iddianamede, şüphelinin hesap hareketlerinde örgüt üye ve yöneticileri ile bir çok hesap hareketinin bulunduğu ve hesabına 6 milyon lira üzerinde para girişi olduğu" anlatıldı.

'ELÇİ HANIMIN TALİMATI İLE AÇIKLAMA YAPIYORUM'

Bahtiyar Çolak'ın Whatsapp gruplarında şok mesajlar ele geçirildi. Katar ile İran 2 masasının kardeş ilan edildiğini söyleyen Çolak, bu durumun her iki ülkenin Atadedeleri tarafından kabul edildiği, İran 2'nin atamalarının bizzat Elçi hanım tarafından yapıldığını dile getirdi. Çolak tarafından yapılan yazışmalarda, "Bugün baledeyseniz Muhammed bey CB, içişleri ve dışişleri başkanlıkları ve istihbarat kurumu ile bir görüşme yapacak. Bu görüşmenin detayları bileği geldiğinde sizlerle de paylaşılacaktır. Elçi hanımın talimatı ile açıklama yapıyorum. Biliyorsunuz İran ve Katar'da ikiz masalar kuruldu. Katar'ın tek dedesi olduğu için o masalar birlikte hareket edecekler. Ancak İran da atadedelerin talimatı ile iki başdede ataması yapılmıştır. Bu nedenle İran ülkesi katar masasından farklı bir yapıya kavuşmuştur. Bu iki İran masası birbirinden ayrı ve bağımsız iki masadır. İkisi de birbirinin içişlerine karışmayacaklardır. Her İran masası sadece kendi masası ile ilgilenecektir. Sayın CBaşkanımız ve yanında Hulusi Akar Hakan Fidan İbrahim Kalın Fahrettin Altun bugün Katar'a gidiyorlar. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek ve Katar emiri Katar Atadedesi olacak. Bu görüşme ve sonrasının bizim içim çok iyi gelişmeler doğuracağı Başdedemiz Muhammed bey tarafından iletildi. Bizim ve ülkemiz için hayırlısı olsun." ifadeleri kullanıldı.

HAKİM HAFTALIK RAPOR TUTMUŞ

Atadedeler örgütünün haftalık faaliyetlerini takip ettiği belirlenen eski hakim Çolak, "Haftalık raporlar tüm masalar tarafından gönderilmiş olup herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür. Bu hafta tüm masalar olarak hareketli bir hafta geçirdik. Önceki belirtilen tarih öncesinde iki İran atadedesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Katar on iki ataşesi de şu anda Türkiye'ye gelmiştir. İleriki günlerde diğer atadedelerde gelecektir. Almanya masasının başarılı çalışmaları sonrasında masa ve saha üyelerinin tamamlanmasına karar verilmişti. Öncesinde Katar masası haftalık olarak görüşmeler yapıp gruba sahip olma ve ilişkileri pekiştirme açısından başarılı çalışmalar yapılıyordu. Bunun tüm masalara örmek olmasını temenni ediyoruz. Cumartesi günü Almanya masası da yeni grup üyeleri ile bir toplantı yaptılar. Elçi hanım ile ben iştirak ettik. Gayet güzel ve verimli geçti. Bundan sonraki bu tür toplantılara mümkün mertebe bizlerde iştirak edeceğiz" mesajını paylaştı.

YURTİÇİ VE YURT DIŞINDA İSTİHABARAT TOPLAYACAKLARMIŞ

Soruşturma kapsamında ifade veren Bahtiyar Çolak, Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, kendisinin doktor olduğunu söylediğini, Ankara'ya ziyaretine geldiğini, zaman zaman kafe gibi yerlerde oturarak görüştüklerini, Ali Eşki'yi mahkemesinde örgüt üyeliğinden dosyası olması nedeni ile tanıdığını, bu kişinin avukatının etkin pişmanlıktan faydalanmak için dilekçe vermesi üzerine daha önce birlikte çalıştığı Hidayet Kaya'yı tanıyarak durumu sorduğunu söyledi. Çolak, Pınar Taşçı'nın istihbaratta çalıştığını, konunun ne olduğunu sorduğunda ülkenin zor bir dönemden geçtiğini, düşmanlarla topyekun mücadele edildiğini, ülkenin istikbali için herkese görevler düştüğünü, söyledi. Çolak ifadesinde, prosedürler tamamlanarak imzalar atıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında istihbarat toplayacaklarını dile getirerek, "MİT'e raporlanacağını anlattı. Benim de devlete hizmet edebileceğimi söyledi. Hidayet Kaya da benzer şekilde Pınar'ın operasyonlarına katıldığını söylemesi üzerine itibar ettim. 24 Ocak Elazığ depremi nedeni ile Pınar Taşçı ve bir kaç kişi ile birlikte Elazığ'a giderek bir giyim mağazasından temin ettiğimiz montları depremzedelere dağıttık. Eylül'de gruptan ayrıldım, grubun amacının ticari istihbarat olduğunu biliyordum. Kişiler referans sistemi ile gruba alınıyordu. Gelen kişiler 15 bin lira harç parasını Salice Fedakar'ın hesabına yatırıyorlardı. Sonrasında bu bedeli 10 bin liraya indirildi. Gruba referansla kimseyi getirmeyen tek kişiyim. Paralar maaş ödemesi olarak hesabıma yatırılıyordu" dedi.

İLK DUBAİ MASASI DEDESİYMİŞ

Çolak hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, gruba ilk girdiğinde Dubai Masası Dedesi olduğu, sonra Baş Dede Elçi Yardımcısı ve son olarak da 22 ülkenin Ata Dedesi olduğu aktarıldı. Atamaları Salice Fedakar'ın tebliğ ettiği, okuyan kişilerin kimi yazdığını bilebilmesi açısından kod kullanıldığını söylediği kaydedildi.