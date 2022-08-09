DışışleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerin katılımıyla Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın açılış törenine katıldı. 5 kıtada görev yapan 282 büyükelçinin katıldığı törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi:TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU DEĞERLİ: 2022 birçok açıdan Türk dış politikasında bir "doğrulanma yılı" olarak kayda geçiyor. Kritik dönemeçlerde yaptığımız tespitlerin ve bunun üzerine inşa ettiğimiz politikaların doğruluğu giderek daha açık şekilde görülüyor. Ukrayna krizinin Türkiye'nin değerini yeniden gözler önüne serdiğini umuyoruz. Her krizde Türkiye, yanında olmak isteyeceğiniz ülkedir. Tarihin akışı herkese, Türkiye'nin dostluğunun değerini tekrar tekrar öğretir.ÜYELİK SÜRECİNDE SOMUT ADIM BEKLİYORUZ: Avrupa Birliği'nde ve geniş Avrupa'da barış, istikrar ve refahın korunması ve geliştirilmesinde Türkiye doğal ve güçlü bir ortaktır. Üyelik sürecimize gölge düşürecek önerilere açık değiliz. Üyeliğimizi hızlandıracak ve ilgili politika alanlarında bize de yetki verecek bütünleşme adımlarına ise olumlu bakıyoruz. Bir aday ülke ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı, AB dayanışması adı altında bazı üyelerin kısır çıkarlarına teslim ve rehin olmak doğru değildir. Avrupa Birliği'nden işbirliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını ve veto hakkının kötüye kullanımına engel olmasını bekliyoruz. Türkiye-AB ilişkileri bir-iki üye ülkenin dar görüşlü çıkar arayışlarına indirgenemeyecek kadar stratejiktir.TÜRKİYE AVRUPA'DIR: AB siyasi ve düşünce çevrelerine, kamuoylarına zaten bilmeleri gerekenleri anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Avrupa'nın düşünce süreçlerine her başkentte daha fazla katkıda bulunacağız. Çünkü "Türkiye Avrupa'dır" ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa'yı dar kalıplara sıkıştırmaya çalışan zihinlerle mücadelemizi düşünsel zeminde kazanacak birikim ve imkânlara sahibiz.ÜLKEMİZİN HAREKETSİZ KALMASI BEKLENEMEZ: PKK/YPG/ PYD terör örgütü ve uzantılarının istikrar ortamını bozmak ve ayrılıkçı gündemini ilerletmek için ülkemize ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar karşısında hareketsiz kalması beklenemez. Tüm ülkelerden terör örgütleriyle mücadelemize destek olmalarını bekliyoruz.