Haberler Gündem Haberleri Ayçiçek küspesi yüklü "Star Helena" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Ahırkapı'ya demirledi
Giriş Tarihi: 9.8.2022 18:31

Ayçiçek küspesi yüklü "Star Helena" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Ahırkapı'ya demirledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayçiçek küspesi yüklü Star Helena isimli gemi İstanbul Boğazı’ndan geçip Ahırkapı’ya demirledi

Ukrayna'dan hareket eden 45 bin ton Ayçiçek küspesi yüklü 'Star Helena' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Geminin denetimlerin ardından Çin'e gitmesi bekleniyor.

Ukrayna limanlarından hareket eden gemiler İstanbul'da Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun kontrollerinden sonra gidecekleri limanlara hareket ediyor. Dün, Ukrayna'dan hareket eden 'Star Helena' isimli gemi saat 15.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

45 bin ton Ayçiçek küspesi yüklü gemi kılavuz kaptan eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişimi tamamlayan gemi denetim için Ahırkapı açıklarına demirledi. Gemi, denetimlerin ardından Çin'e gitmek için yola çıkacak.

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Ayçiçek küspesi yüklü "Star Helena" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Ahırkapı'ya demirledi
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