SON DAKİKA | Bakan Akar’dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası

Terörü bitirmekte kararlıyız. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Fakat içeride ve dışarıda bunu istismar edenler var, çarpıtanlar var.

HİÇBİRİ İŞGAL HAREKATI DEĞİL

Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir.