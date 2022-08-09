Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Akar'dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası
Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:48 Son Güncelleme: 9.8.2022 10:16

SON DAKİKA | Bakan Akar'dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası

SON DAKİKA | Bakan Akar’dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler konferansında açıklamalarda bulundu. Suriye'ye olası bir harekatla ilgili de konuşan Bakan Akar, "Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz. Ancak terörist neredeyse bizim hedefimiz orası." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler konferansında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:
Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslarası ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti özne haline gelmiş durumda.

SURİYE'YE OLASI HAREKAT

Çok ciddi şekilde 'fake' haberler çıkarılıyor. Afganistan'daki fotoğraf sanki bizdeymiş gibi gösteriliyor. Bizim tek amacımız hudutlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak istiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Irak kuzeyinde arazi çok keskin, Mehmetçik 83 derece sıcaklık farkı olan hatta terörle mücadele ediyor. Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Pençe-Kilit son halka, 26 kilometrelik hat tamamlanmış olacak. Biz işgal hareketi yapmıyoruz teröristle mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz orası.

TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Bundan sonra ne pahasına olursa olsun terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Teröristlerin olduğu her yer hedefimiz. Muhataplarımızın verdiği sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz.

Rejimin teröristlerin baskısı altında kalan masum Suriyelilerin güvenli bir şekilde topraklarına dönebimesi açısından operasyonlarınımızn önemini gördük.

Terörü bitirmekte kararlıyız. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Fakat içeride ve dışarıda bunu istismar edenler var, çarpıtanlar var.

HİÇBİRİ İŞGAL HAREKATI DEĞİL
Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir.

TAHIL SEVKİYATI
Mutabakat 120 gün devam edecek, bir itiraz olmazsa. Bu mutabakat Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kapsıyor. Rus limanlarını kapsamıyor. O görüşmeler devam ediyor.

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SON DAKİKA | Bakan Akar'dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası
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