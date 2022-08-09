Başkan Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcıları onuruna Çankaya Köşkü'nde verdiği öğle yemeğinde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:KARARLI TUTUMUMUZU KORUYORUZ: Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir. Bu tavrımızı Madrid'deki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. Finlandiya ve İsveç'te ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Mutabakatla yazılı kayıt altına alınan sözler yerine getirilmeden Türkiye bu iki ülkenin üyeliğini onaylamayacaktır.MAHCUP OLDULAR: Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de aynı gaye ile hareket ediyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, enerji alanındaki ısrarlı çabalarımızın ilk meyvesini oluşturdu. Bizi hayalcilikle, bizi maceraperestlikle, ülkenin kaynaklarını heba etmekle suçlayanlar bu tarihi keşifle birlikte bir kez daha mahcup oldu.GÜVENLİK KUŞAĞINI BİRLEŞTİRECEĞİZ: Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bu örgütlerin destekçileri ile beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.KIRMIZI ÇİZGİMİZ: Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi, Türkiye'nin iki devletli çözüme ve Filistin'in güvenlik, huzur ve kalkınmasına verdiği önemi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'yi, Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir duruş sergiliyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLÜ HALE GETİRİYORUZ: Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da istikrarın temini için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi eskisinden daha güçlü hale getiriyoruz. İsrail'le tekrar rayına oturan ilişkilerimizi ülkemizin çıkarları yanında Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunmak için de kullanıyoruz.BATI'DA IRKÇILIK ARTIYOR: Başörtülü kadınların sokak ortasında hakarete uğraması, polis korumasında mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'in yakılması, mescitlerimize (affedersiniz) kesilmiş domuz başı bırakılması, eften püften bahanelerle derneklerin, camilerin kapatılması, Müslümanlara ait mezarlara dahi tahammül gösterilememesi... Tüm bu örnekler İslam düşmanlığının ulaştığı ürkütücü boyutları gözler önüne sermektedir.YURTDIŞINDAKİ vatandaşlarımızın da oy vereceği 2023 seçimleri öncesinde büyükelçilerimizin mesuliyetleri de artmaktadır, çünkü seçimler yaklaştıkça insanımızın birlik, beraberlik ve sosyal barışını hedef alan saldırıların da yoğunlaşacağı anlaşılıyor. Suhuletle ülkemize, milletimize ve demokrasimize yakışır şekilde seçimlerin düzenlenmesi konusunda sizlere (büyükelçilere) çok büyük görevler düşüyor. Her bir insanımızın mutlaka sandığa gitmesini teşvik ederken FETÖ ve PKK'nın süreci zehirlemesine müsaade etmemelisiniz. Sizlerin de desteğiyle 2023'ü ülkemizle birlikte yurtdışında da demokrasi şölenine çevireceğimize inanıyorum.