Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi

Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) destekleri, Marmara Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen projeye, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de destek veriyor.