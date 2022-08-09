Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit düştü

GATA'dan gelen haberin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; "Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Harekâtında EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan ilimiz Besni İlçesi Dörtyol Köyü nüfusuna kayıtlı İstikam Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit olmuştur. Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek, hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun." dedi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI



GATA'dan gelen acı haber üzerine şehidin köyündeki evine giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Barış Kara şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. 24 Yaşındaki Şehit Onbaşı Mustafa Demir'in Bekar ve 3 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, şehit onbaşı için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

MSB, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.