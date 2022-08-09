Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.8.2022 16:11

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak açıklama yapan MSB, 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 7 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA