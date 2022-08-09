Cem Vakfı’nda Muharrem iftarı

Şentop, "Bugün On Muharrem ve hepimiz; adaletin, hakkın ve cesaretin timsali Hüseyin'iz. Bugün Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği on günlük ıstıraba hürmeten oruç tutan, iftar sofrasında hemhal olan, aşurelerini ve lokmalarını pişiren ve paylaşan bütün kardeşlerime bereket ve iki cihan saadeti diliyorum. Kerbela hatırasına; aşurenin bir kısmını tuzlayıp Hüseyin'in yasını, bir kısmını tatlandırıp Ehlibeyt soyunu devam ettiren Zeynel Abidin'in kurtuluşunu kutlayan ve kestikleri kurbanlarla fakirlere infak eden ve matemin bitimini yâd eden kardeşlerimin hem sofraları hem hayatları bereketle dolsun!

On Muharrem'de hem hüznü hem de umudu yeşerten, 'Alevi-Bektaşi ve Sünni' ayrımı gözetmeden aynı sofraları paylaşan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kerbela'yı anlamak için Alevi- Bektaşi veya Sünni olmak değil sadece 'insan olmak' ve insanlık değerleri adına yaşanan bu olaydan sonuçlar çıkarmak yeterlidir. Gelecek nesillere hakkın, adaletin ve güzel ahlakın timsali Hz. Hüseyin mirasını anlatırken yaşananlardan intikam değil kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz" şeklinde konuştu.