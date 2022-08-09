Cem Vakfı’nda Muharrem iftarı

Cem Vakfı Muharrem Ayı iftar programı düzenledi. Cem Vakfı Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeus, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Cem Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
'NİFAK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLERE BU BULUŞMALAR EN ÖNEMLİ MESAJ'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşmasında kovid olduğu için programa katılamayan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Muharrem ayının manevi ikliminden istifade etmek için birçok kişinin bu ayı ibadetle geçirdiğini söyledi. Her Ramazan ve Muharrem aylarında kardeşliğin nişanesi olan bu tür toplantıların, Muharrem ayının ilk gününden başlayan ve bir çatışma alanı açmayı amaçlayan kötü niyetlilerin olduğuna dikkati çeken Şentop, onlara verilen cevap açısından bu yılki iftar buluşmalarını çok daha önemli bulduğunu belirtti.
AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE HİÇBİR ZAMAN NİFAK TOHUMLARI YEŞERTEMEYECEKLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında asırlardır birlikte yaşanılan topraklarda çok badireler atlatıldığını ancak birliğin ve kardeşliğin sürdüğünü ifade etti. Toplumsal huzurun en büyük sırrının sevgi olduğunu dile getiren Yerlikaya, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a evinin önünde yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Buradan tekrar ifade etmek isterim ki huzurumuza, birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize kastedenler, hukuk önünde asla ve asla cezasız kalmayacaktır. Aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman nifak tohumları yeşertemeyecekler" ifadelerine yer verdi.
'HÜSEYNİ BİR DURUŞLA DİMDİK DURUYORSUNUZ'
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasının başında Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'a kovid nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bahadır konuşmasında Muharrem Ayı'nın birleştirici ve bütünleştirici özelliğini vurgulayarak, "Bugün Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in ve arkadaşlarının şehit edildiği gün. Bugünü unutmuyoruz. Bizler canların, erenlerin acısını, matemini yasını paylaşıyoruz Bizim bakış açımızda kesinlikle Sünni kardeşimizle Alevi kardeşimiz arasında hiçbir fark yok. Şu an biz Hüseyni bir duruşla ayakta dimdik durduğunuz için saygıyla sevgiyle her zaman için, her konuda, belediye olarak her zaman yanınızda olduğunu vurgulamak istiyorum. Sevinerek söylüyorum ki Cem Vakfı'nın genel merkezi Bahçelievler'de. Bu konuda biz de Bahçelievler Belediyesi olarak elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." dedi.
Programda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar ve ateşle oynayanlar Türkiye'nin, hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar. Kardeşliğimizi bozup nifak çıkartarak Türkiye'ye zarar vereceğini zanneden zavallıların yakasına, bu devletin yapışacağına ve suçluların yakalanacağına inancım tamdır. Kalbimizdeki vatan ve millet sevgisinin yapıştıramayacağı hiçbir ayrılık, iyileştiremeyeceği hiçbir yara yoktur. Tekrar sizler nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi Bektaşi derneklerimizin cemevlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.
Şentop, "Bugün On Muharrem ve hepimiz; adaletin, hakkın ve cesaretin timsali Hüseyin'iz. Bugün Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği on günlük ıstıraba hürmeten oruç tutan, iftar sofrasında hemhal olan, aşurelerini ve lokmalarını pişiren ve paylaşan bütün kardeşlerime bereket ve iki cihan saadeti diliyorum. Kerbela hatırasına; aşurenin bir kısmını tuzlayıp Hüseyin'in yasını, bir kısmını tatlandırıp Ehlibeyt soyunu devam ettiren Zeynel Abidin'in kurtuluşunu kutlayan ve kestikleri kurbanlarla fakirlere infak eden ve matemin bitimini yâd eden kardeşlerimin hem sofraları hem hayatları bereketle dolsun!
On Muharrem'de hem hüznü hem de umudu yeşerten, 'Alevi-Bektaşi ve Sünni' ayrımı gözetmeden aynı sofraları paylaşan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kerbela'yı anlamak için Alevi- Bektaşi veya Sünni olmak değil sadece 'insan olmak' ve insanlık değerleri adına yaşanan bu olaydan sonuçlar çıkarmak yeterlidir. Gelecek nesillere hakkın, adaletin ve güzel ahlakın timsali Hz. Hüseyin mirasını anlatırken yaşananlardan intikam değil kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz" şeklinde konuştu.