Cem Vakfı’nda Muharrem iftarı

'HÜSEYNİ BİR DURUŞLA DİMDİK DURUYORSUNUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuşmasının başında Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'a kovid nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bahadır konuşmasında Muharrem Ayı'nın birleştirici ve bütünleştirici özelliğini vurgulayarak, "Bugün Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in ve arkadaşlarının şehit edildiği gün. Bugünü unutmuyoruz. Bizler canların, erenlerin acısını, matemini yasını paylaşıyoruz Bizim bakış açımızda kesinlikle Sünni kardeşimizle Alevi kardeşimiz arasında hiçbir fark yok. Şu an biz Hüseyni bir duruşla ayakta dimdik durduğunuz için saygıyla sevgiyle her zaman için, her konuda, belediye olarak her zaman yanınızda olduğunu vurgulamak istiyorum. Sevinerek söylüyorum ki Cem Vakfı'nın genel merkezi Bahçelievler'de. Bu konuda biz de Bahçelievler Belediyesi olarak elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." dedi.