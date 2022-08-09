TEKNOFEST Karadeniz’e rekor başvuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda, takımları ziyarette bulundu, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti. Varank, roket atışlarının ardından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'te yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını söyledi. Gençlerin çok farklı kategorilerde geleceğin teknolojilerinde kendi takımlarını kurarak yarıştığını anımsatan Varank, "TEKNOFEST'e başladığımızda 14 farklı kategoride yarışmalar düzenliyorduk. Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar yapılıyor. Bundan önce Ordu, Giresun ve Trabzon'daydık. Bugün Aksaray'dayız. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Aksaray'daki etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roketlerin yarıştığını vurgulayan Varank şöyle konuştu: "Türkiye'nin teknoloji ve bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, 'Beraber nasıl çalışma yapabiliriz, takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz' diye takımlarını kurup, roketlerini tasarlayıp, üretip burada ROKETSAN'ın destekleriyle bu yarışmayı yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik, 5-10 bin fite roketlerini nasıl ulaştırdıklarını gördük. İnşallah biz TEKNOFEST'e bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz."TEKNOFEST ateşinin bu ülkede hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret eden Varan, şunları kaydetti: "TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yarışmalarla devam ediyor. Finali, 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de hem muhteşem havacılık ve teknoloji şovlarıyla heyecanı tekrar ateşlemiş olacak hem de tüm bu yarışmalara katılan genç kardeşlerimizin ödüllerini Samsun'da takdim edeceğiz. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz. 'Ailelerimiz, çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber bu coşkuya ortak olsunlar' diyoruz. Burada roket yarışmalarına katıldık, 5 senedir bu yarışmalar devam ediyor. Burada yakaladığımız ivmeyi, gelişmeyi görmek bizi gerçekten memnun ediyor."Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Afyonkarahisar 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması bugün başlıyor. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ve çok sayıda lise öğrencisinin katılacağı yarışma 6 gün sürecek. Yarışmada lise öğrencilerinin yaptığı teknolojik ürünler ve projeler görücüye çıkacak. Yarışma Afyonkarahisar kent merkezindeki Motorsporları Merkezi'nde yapılacakKARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi. Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncü ve son gününde kapanış programı organize edildi. Program kapsamında başarı elde eden takımlara ödülleri verildi.